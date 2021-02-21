Стало известно, когда из Челябинска возобновятся зарубежные авиарейсы

Международный сектор заместится в историческом здании и бывшем российском терминале Фото: Андрей АБРАМОВ

Новый международный терминал челябинского аэропорта планируют запустить 1 мая этого года. Тогда же из Челябинска возобновятся зарубежные рейсы. О ходе выполнения работ губернатор Алексей Текслер рассказал вице-премьеру Марату Хуснуллину.

На строительные работы и оборудование холдинг «Новапорт» потратил 1,1 млрд рублей. Еще 424 млн рублей выделил Росгранстрой на техническое перевооружение пограничного пункта пропуска.

Напомним, к саммитам ШОС и БРИКС представили глобальный проект реконструкции аэропорта. Но в итоге построили только терминал внутренних вылетов. Бывший российский сектор начали переделывать под международный.

Ранее Росавиация давала допуски на международные рейсы из Челябинска в Египет, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Казахстан и Киргизию.

А между тем недавно возобновили международные рейсы из Кольцово — там граница была на замке с начала пандемии. Среди рейсов есть Дубай, журналист «Комсомолки» съездила в Эмираты и узнала, какие правила действуют в эпоху коронавируса.

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