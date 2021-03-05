«Окажем материальную помощь»: губернатор Алексей Текслер — о взрыве на предприятии в Златоусте, где погиб отец-одиночка

Алексей Текслер пообещал помогать осиротевшим детям. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал оказать материальную помощь семье отца-одиночки, погибшего в результате взрыва на сталелитейном предприятии в Златоусте. На место ЧП по его поручению выехала министр социальных отношений Ирина Буторина для обсуждения дальнейшей судьбы осиротевших детей.

— Приношу искренние соболезнования близким погибшего сегодня сотрудника златоустовского предприятия, — рассказал Алексей Текслер. — Трагическая случайность, причину которой еще предстоит расследовать, оборвала жизнь отца шестерых детей. Разумеется, окажем семье материальную помощь. Не оставим без внимания дальнейшую судьбу детей.

В Златоуст по поручению губернатора выехала министр социальных отношений Ирина Буторина. Алексей Текслер поддерживает с ней оперативную связь.

— Будем помогать, ребят не бросим, — подчеркнул Алексей Текслер.

Взрыв в одном из цехов ООО «Уральской сталелитейной компании» на улице Чехова, 3 прогремел утром 5 марта. Произошла разгерметизация баллона. На место выехали все спецслужбы. Погиб отец-одиночка, воспитывающий шестерых детей. Ему было 54 года. Четверо из детей — взрослые, двое — несовершеннолетние 16 и 13 лет.

В результате ЧП пострадали четыре человека.

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