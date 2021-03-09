Жена арестованного вице-мэра Челябинска рассказала, в каких условиях его содержат в СИЗО

Олега Извекова обвиняют в получении взятки больше 400 тысяч рублей Фото: Сергей СОТНИКОВ

Супруга вице-мэра Олега Извекова, которого обвиняют в получении взятки, рассказала в каких условиях он содержится в СИЗО. Пост она опубликовала на его странице в Facebook.

— 3-ю неделю Олег находится в СИЗО, в полной изоляции. Ему запрещены любые контакты с кем бы то ни было, включая меня и детей. И даже день рождения не является достаточным основанием для короткого прослушиваемого со всех сторон звонка, — написала Ольга Извекова в посте.

Она добавила, что у Олега Извекова 18 марта День рождения, и призвала писать ему письма и открытки.

Напомним, заместителя главы города задержали 18 февраля. По версии следствия, он получил взятку в крупном размере. В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». В январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова. А вот как отреагировали в мэрии на его задержание. 19 февраля в центральном районном суде состоялось заседание, на котором было принято решение отправить Извекова в СИЗО на два месяца. На заседание не допустили прессу. Центральный районный суд Челябинска отказался принять жалобу на арест вице-мэра по экономике Олега Извекова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru