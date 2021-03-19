В Челябинске пересмотрят проект метро, чтобы сократить расходы

Алексей Текслер рассказал, что сейчас сделано чуть меньше половины тоннелей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В следующем году будет 30 лет с тех пор, как в Челябинске начали строить метро. И что же сделано? Из пяти станций, которые предполагала первая очередь, у будущей остановки «Торговый центр» готов контур, еще одна станция на стадии полуготовности, к остальным еще не приступали.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о судьбе метро. Недавно глава региона обсудил эту тему с вице-премьером Маратом Хуснуллином и договорился о выполнении всех работ по незавершенному проекту.

— Сейчас ведутся переговоры с проектировщиками, чтобы понять, как старый проект метро, который уже не отвечает современным транспортным задачам, модернизировать, вписать в новую концепцию и оптимизировать расходы. В общем, засыпать мечту о метро я не намерен и считаю, что будущее у челябинского метрополитена есть, — рассказал Алексей Текслер.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось о том, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок. Однако в декабре 2020 года министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать, но только при поддержке федерального бюджета.

Ранее УФАС отменило итоги аукциона на строительство метро, так как в ходе строительства не сдали ни одного объекта. Поводом для разбирательства стала жалоба экс-подрядчика — «Челябметростроя».

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