Шесть южноуральцев попали в книгу «100 подвигов обычных людей»

Каждый из шести южноуральцев известен добрым делом. Фото: рисунки из книги

Шесть южноуральцев попали на страницы книги «100 подвигов обычных людей». В издании собраны истории, которые могли бы закончиться трагедией, если бы не смелость и находчивость простых людей.

Осман Мамутов 2019 году спас мальчика, который запутался в ремне безопасности, из горящей машины на трассе. Валентина Гулицына известна тем, что открыла приют для бездомных инвалидов и «кризисную квартиру» для многодетных матерей-одиночек. Вошел в книгу и известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян, спасающий животных. Еще одна героиня — Татьяна Кузнецова. Это единственная в мире женщина-стайер на протезе, преодолевшая полную марафонскую дистанцию с ампутацией бедра. Чебаркульский мастер по дереву Владимир Тимофеев в 17 лет лишился левой кисти, но все равно добился славы мастера ручной работы. Еще одним героем стал основатель проекта «Другая медицина» Евгений Косовских, или как его знает большинство Доктор Женя. С 2017 года он помогает бездомным и обездоленным.

Книгу «100 подвигов обычных людей» напечатали пятитысячным тиражом. Фото: проект «Подвиги обычных людей»

— Шесть человек — это рекордное число, которое показывает, какая на самом деле высокая концентрация героев в Челябинской области, — говорит главный редактор проекта Наталья Широкова. — Абсолютно каждый из наших героев — это человек, которым можно восхищаться, на которого действительно хочется быть похожим.

«100 подвигов обычных людей» издает команда АНО «Подвиги», которая выиграла грантовый конкурс Росмолодежи. Проект создан в 2013 году, его идеолог и основной меценат- предприниматель из Саранска. Иллюстрации к книге готовили бесплатно 67 художников. Сама книга интерактивная — посмотреть информацию о героях можно на сайте.

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