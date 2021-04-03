В Челябинске обновили мемориальную доску поэта Бориса Рыжего, чей портрет закрасили коммунальщики

«В этом доме 8 сентября 1974 г. родился поэт Борис Рыжий» Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Не так давно мы писали о том, что управляющая компания все-таки закрасила портрет Бориса Рыжего на фасаде дома № 149 по улице Свободы. Там когда-то жил поэт. Между тем, жители обратили внимание, что неприметная мемориальная доска, которая находится рядом с закрашенным рисунком, обновлена.

На ней появился держатель для цветов. Судя по старым фотографиям, размещенным на портале «Литературная карта Челябинской области», раньше букеты прикрепляли на скотч.

Раньше цветы крепили на скотч. Фото: Юлия Поздеева/litkarta.chelreglib.ru

— Согласно действующему порядку, за сохранностью мемориальных досок следит инициатор установки или управляющая компания, если есть договоренность, — пояснили журналисту КП-Челябинск специалисты по охране памятников.

Напомним, граффити появилось в прошлом году. Именно в доме № 149 по улице Свободы жил Борис Рыжий с 1974 по 1980 годы. Через полтора месяца его закрасили, но оставили послание. В феврале рисунок восстановили, но жители дома высказались против. Дескать, с ними никто не согласовывал. Тогда в управляющей компании сообщили, что закрасят портрет, как только будут позволять погодные условия.

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