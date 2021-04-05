За содержание челябинского метро в 2021 году заплатят около 200 млн рублей

Фото: Александр Егоров/twitter.com

Мэрия Челябинска выбреет подрядчика, который будет обслуживать главный недострой города — метро. На сайте Госзакупок объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на первом пусковом участке от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы».

Работы рассчитаны до конца года. Заявки принимаются до 7 апреля. Подрядчик должен приступить к работе в конце месяца. Максимальная цена, которую готова заплатить мэрия Челябинска, — 199 млн рублей. Победит тот, кто предложит наименьшую и будет соответствовать всем требованиям.

Ранее был объявлен аукцион на сумму почти в четыре раза меньшую — 49 млн рублей. УФАС дважды отменяла его итоги.

В марте 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о судьбе метро.

— Сейчас ведутся переговоры с проектировщиками, чтобы понять, как старый проект метро, который уже не отвечает современным транспортным задачам, модернизировать, вписать в новую концепцию и оптимизировать расходы. В общем, засыпать мечту о метро я не намерен и считаю, что будущее у челябинского метрополитена есть, — рассказал Алексей Текслер.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось о том, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок. Однако в декабре 2020 года министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать, но только при поддержке федерального бюджета.

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