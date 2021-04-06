Реновация: автопарк скорой помощи в Челябинской области пополнили новые машины

- Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 6 апреля, губернатор Алексей Текслер посетил областную больницу. На парковке медгородка ему представили новые автомобили скорой и неотложной помощи и диагностики. Автомобили получат муниципалитеты Южного Урала.

39 легковых автомобилей куплены на деньги бюджета области, для службы неотложной помощи. Еще 21 автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» передан региону РМК. В том числе, 10 машин получат станции «скорой помощи» Челябинска, по две отправятся в Варненский, Карабашский, Коркинский, Кыштымский, Сосновский районы. Получит современный автомобиль Октябрьский район.

— С 2019 года мы активно занимаемся вопросом обновления автотранспорта для нужд здравоохранения. Около 100 автомобилей мы заменили в 2019 году. В прошлом и в текущем году интенсивности этой работы увеличится. Так, в 2020 году парк мы обновили на 135 единиц. В основном, это были машины скорой помощи. В этом году по программе модернизации здравоохранения первичного звена регион получит 94 автомобиля. 24 мы уже приобрели — для службы неотложной помощи. Остальные будут предназначены для службы скорой помощи. Всего в этом году мы приобретем 150 автомобилей, — сказал губернатор.

Масштабная программа обновления автопарка системы здравоохранения Челябинской области выводит уровень оказания медицинской помощи на качественно иной уровень. Даже по сравнению с тем, что было 4-5 лет назад. Губернатор подчеркнул: это важно, прежде всего, для пациентов.

Автомобили оснащены новейшим оборудованием. Например, на кардиографе можно снять данные о состоянии пациента и сразу передать информацию в больницу для постановки первичного диагноза. Прибывшему больному сразу оказывают помощь, без потери драгоценного времени.

Конечно, комфортные условия важны и врачам, и водителям машин службы скорой помощи.

Решение о старте программа модернизации первичного звена здравоохранения власти приняли в прошлом году. В 2021 г. 118 объектов будут отремонтированы; плюс, закупят 1,4 тыс. единиц медоборудования. В целом, по 2,5 млрд. будет вкладываться в развитие системы в течение пяти лет.

Но регион не только ремонтирует — строит. Планируется возвести более 100 объектов: ФАПы, четыре поликлиники, три стационара. Такого объема строительства в первичном звене здравоохранения не было со времен СССР.

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