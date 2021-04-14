Суд перенес заседание по жалобе ЗСО на запрет строительства корпуса детской больницы в челябинском бору

Несмотря на запрет, власти уже назвали сроки, когда построят новый корпус больницы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суд перенес заседание по второй кассационной жалобе ЗСО на запрет строительства корпуса детской больницы в челябинском бору. Оно должно было состояться сегодня в 09:10 в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции, однако этого не произошло. Причиной тому стала болезнь одного из юристов ЗСО, на заседании его не было. Рассмотрение жалобы назначили на 10:00 28 мая.

Напомним, скандал с бором разгорелся в декабре 2019 года на фоне строительства нового корпуса детской областной больницы. Чтобы его возвести, придется вырубить деревья, поэтому одни челябинцы бросились защищать зеленую часть города, а другие выступили за то, чтобы больница все-таки появилась — это же здоровье и жизни детей. Общественники и экологи попросили найти другое место или изменить проект, чтобы не задевать бор.

В итоге ЗСО в экстренном порядке изменило границы бора. Исключили около 5 гектаров из памятника природы, где и должен быть возведен корпус. Границы бора при этом расширили, присоединив территории урочища «Монахи» и поймы реки Миасс.

Экоактивисты это решение оспорили в Челябинском областном суде. Однако их требования не удовлетворили. Тогда общественники обратились во Второй апелляционный суд, находящийся в Санкт-Петербурге, который встал на их сторону. Причем, во второй раз. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в тот же день заявила, что власти попытаются оспорить решение.

Отметим, торги на проектирование нового хирургического корпуса уже прошли. Их выиграла компания «ЕСК-проект». Стоимость контракта — 30 млн рублей. Кроме того, уже выделены деньги на строительство и названы сроки, когда объект будет готов.

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