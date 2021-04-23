На все сто: как Челябинская область выполнила гособоронзаказ

-. Фото: gubernator74.ru

В Челябинской области действует 30 оборонных предприятий. В прошлом году государственный оборонный заказ был выполнен на 110 %. Лучшие результаты у НПО «Электромашина», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», «ГРЦ Макеева».

На встрече губернатора Алексея Текслера с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкаревым в пятницу, 23 апреля, речь шла о развитии предприятий ОПК региона; о господдержке.

Бочкарев поблагодарил губернатора за личную погруженность в вопросы развития оборонных предприятий региона.

«Оборонка» на Южном Урале активно работает по нацпроектам. В проект «Производительность труда» по линии гражданской продукции включены пять предприятий ОПК. Губернатор подчеркнул, что промышленному блоку региона поставлена задача развития внутриобластной кооперации. Многие предприятия — градообразующие.

— Мы понимаем, что все наши предприятия, которые входят в госкорпорации, которые работают, в том числе на ОПК, имеют значительнее компетенции и потенциал внутренней кооперации огромный, — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что есть возможность увеличить долю гражданской продукции. И региональная власть развитию тренда способствует. Так, Усть-Катавский вагоностроительный завод в этом году исполнит большой заказ по выпуску для Челябинска 30 полунизкопольных трамвайных вагонов и 10 — для Магнитогорска.

Перспективы развития предприятий оборонного комплекса есть в регионе в территориях опережающего социально-экономического развития. Статус ТОСЭР получили Миасс, Озерск, Снежинск, где работают предприятия ОПК.

— Здесь возможен дополнительный потенциал этих предприятий. Активно работаем с «Росатомом» для того, чтобы задействовать возможности ТОСЭР. Поэтому считаю, что такая активная позиция позволит решать множество задач: укреплять обороноспособность страны, увеличивать экономический и социальный потенциал территорий, где работают эти предприятия, — Алексей Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru