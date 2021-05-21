Метро 2024: названы сроки завершения строительства подземки с трамваем в Челябинске

На строительство метро потратят 46 млрд рублей Фото: Ольга АНТОНОВА

Станция «Комсомольская» челябинского метро — самая «готовая»: построено 40% задуманного. Здесь, на глубине 18 метров, прошла презентация завершения метрополитена с интеграцией его в действующую трамвайную сеть. Провел презентацию губернатор Алексей Текслер.

Он напомнил, что о метро в Челябинске впервые заговорили в 1967 году, когда Челябинск получил статус города-миллионщика. И все последующие десятилетия тема значилась в Госплане СССР «на карандаше». В 1990 году проект был готов, с 1991 года идет стройка. Точнее, не идет, а поддерживается уже сделанное — 3,2 км пути.

Сейчас проект переживает глубокую трансформацию. Лучшие специалисты, как подчеркнул Текслер, разработали новую концепцию. Согласно ей, предстоит достроить 7,2 км тоннелей. Для метротрамвая — этот вид интегрированной в трамвайную сеть подземки появится в Челябинске — закупят 32 вагона, двух- и трехсекционных. В год они перевезут 20 млн пассажиров.

Фото: alexeytexler.official/instagram.com

Будет три ветки (подземная и надземная):

Зеленая свяжет ЧМЗ с Ленинским районом (конечная — ТРК Алмаз) длина — 18.8 км. Интервал — 8 минут

Красная: ул. Чичерина — ул. Лизы Чайкиной. Интервал — 8 минут

Синяя: Медгородок — ЧТЗ. Перспективы развития синей ветки до 2030 г. — на Тополиную Аллею, по ул. Братьев Кашириных.

Фото: alexeytexler.official/instagram.com

— Я ставлю своей команде цель — до 2024 года завершить строительство метротрамвая. Конечно, появится технико-экономическое обоснование, и сроки могут чуть измениться. Но эту тему мы должны завершить. На встрече с президентом страны перед моим приездом в Челябинск в марте 2019 года, мы говорили о метро. Для меня, для моего поколения эта тема очень важная, — сказал губернатор.

Проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб.

Напомним, челябинский метрополитен уже много лет не дает покоя ни жителям, ни властям. Его строительство заморозилось, но регулярно тратятся миллионы рублей на то, чтобы поддерживать готовые участки в хорошем состоянии. При этом, в январе прошлого года сообщалось, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок, но в декабре министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать при поддержке федерального бюджета. Вопрос решился только после вмешательства президента России.

Пока единственный город России, где есть метротрамвай — это Волгоград. Это скоростная ветка, у которой шесть станций под землей и 12 наземных.

— Под землей он едет в тоннеле, где никаких препятствий, поэтому быстрее, без пробок. Практически всегда можно рассчитать время в пути. А трамваи самые обычные, есть даже старые чешские, но большинство современные. Подземные станции похожи на метро, только из тоннеля выезжает не поезд, а трамвай. Стоит на три рубля дороже остального городского транспорта. Туристы пользуются, потому что это интересно и до всех достопримечательностей можно доехать — до Мамаева кургана, нового стадиона, музея-панорамы Сталинградской битвы. Быстро, а летом под землей еще и прохладно, — рассказала наша коллега, редактор КП-Волгоград Екатерина Симохина.

Волгоградский метротрам работает с 1984 года. Причем, три станции открыли в 2011 году — их строили 25 лет. И хотят строить еще.

КОММЕНТАРИЙ

— Метротрам — это неофициальное название, которое используется в Волгограде. Мы привыкли, что есть трамвай и метро (как в Москве, как в Екатеринбурге). Наилучшее решение лежит посредине. Можно использовать не классические тяжелые метро-вагоны, а более легкий подвижной состав. Там и требования ниже, чем к метрополитену, — рассказал радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) директор челябинского аналитического агентства «Интро — Н», транспортный эксперт Дмитрий Чудиновских.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru