В челябинских парках ограничили скорость движения электросамокатов

Решения об ограничении скорости движения в парках Челябинска у сервисов кикшеринга разные. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вслед за парком Гагарина, где пара на электросамокате серьезно травмировала пятилетнего ребенка, скорость движения желтых самокатов ограничили во всех общественных пространствах Челябинска. Любители быстрой езды смогут разогнаться там только до 14 км/ч. Такие меры принял сервис Whoosh — в приложении зоны набережной реки Миасс, парков и скверов теперь выделены желтым цветом.

Как объяснили в службе поддержки Whoosh, желтым на карте отмечены зоны с ограничением скорости самоката. Он просто не разгонится там выше 14 км/ч. Это сделано для безопасного нахождения самокатов на улицах Челябинска.

Так выглядит зона с ограничениями в приложении Whoosh

Теперь, когда самокат будет попадать в желтую зону, скорость на нем будет автоматически сбрасываться до 14 км/ч. При возвращении в белую зону, можно будет снова разогнаться до 25 км/ч.

Но компания «Юрент», которая тоже занимается кикшерингом в Челябинске, решила не ограничивать скорость самокатов в парках. Исключение — парк Гагарина. На фиолетовых самокатах там нельзя ни покататься, ни припарковаться.

А это запретная зона в приложении Юрент

Напомним, в последнее время шеринг самокатов часто мелькает в заголовках СМИ, и не в самом положительном ключе. Люди жалуются на неадекватных гонщиков, которые носятся по городу, не обходится и без травм. Первый аварийный случай произошел, когда мужчина попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе, а в парке Гагарина пара сбила пятилетнего ребенка, которому позже пришлось делать операцию на ноге и вставлять спицы. После этого в парке ограничили скорость движения электросамокатов.

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В ГИБДД рассказали, к какой категории участников дорожного движения относится электросамокат, и какой с него спрос в случае ДТП. Свое мнение о шеринге, а также о потенциальных ограничениях скорости выразили и челябинские депутаты.

С приходом кикшеринга в Челябинск, «Комсомолка» отправилась их тестировать и выяснять, насколько комфортно кататься у нас в городе. О возникших трудностях, плюсах и минусах аренды самоката читайте в нашем материале.

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