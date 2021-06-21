В Челябинске возобновят дезинфекцию остановок и дворов

Обрабатывать общественные пространства дезинфицирующим раствором должны не меньше двух раз в неделю Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова поручила возобновить санитарную обработку общественных территорий. Обеззараживающий раствор будут применять в парках, скверах, во дворах многоквартирных домов, а также на остановках общественного транспорта. Дезинфекцию должны повторять каждые два-три дня.

Кроме того в челябинских организациях усилят проверки масочного режима.

— Нужно проработать с предпринимателями вопрос: есть ли возможность возобновить раздачу масок на входах в торгово-развлекательные комплексы, — обратилась к подчиненным на совещании в мэрии Наталья Котова.

Усиление санитарных мер связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Ради борьбы с пандемией в Челябинске на неопределенный срок отложили празднование Сабантуя. Отменен также Ильменский фестиваль. Бажовский фестиваль перенесли с возможностью полной отмены,

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru