Дело по изменению границ челябинского бора отправили на повторное рассмотрение в облсуд

В седьмом кассационном суде прошло заседание по челябинскому бору Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске Седьмой кассационный суд не смог поставить точку в деле по изменению границ городского бора, где хотят построить хирургической корпус детской больницы. Разбираться в ситуации снова придется областному суду.

Напомним, кассационную жалобу направило Законодательное собрание Челябинской области. Депутаты не согласились с вердиктом Второго апелляционного суда общей юрисдикции, который во второй раз признал незаконным решение об изменении границ городского бора. Заседание должно было состояться в середине апреля, но его перенесли.

На сегодняшнем заседании депутаты попросили отменить предыдущее решение и отправить дело на новое рассмотрение в облсуд. Но экоактивистам это не понравилось. По их словам, заседание уже откладывали по причине невозможности предоставить явку — это злоупотребление процессуальными правами.

— Сегодня они предприняли попытку затянуть судебное заседание и заявили об изменении просительной части кассационного заявления, а теперь они будут просить направить дело в суд первой инстанции. Но когда такое ходатайство заявляют, они должны помнить, что нужно отменить первое решение, которое их устраивает. Поэтому я сейчас не знаю, как они будут обосновывать отмену всех судебных актов, что они будут писать, но я думаю, что это все сделано для затягивания процесса, — рассказал в перерыве юрист-эколог Владимир Казанцев.

Накануне судебного заседания скандальную стройку поддержал Николай Валуев. Фото: Виталий Безруков. Об экологии официально/t.me

После перерыва со своим словом выступили представителя ЗСО. По их словам, дело нужно отправить в суд первой инстанции для более тщательного рассмотрения.

— Полагаем, что не все обстоятельства были изучены, необходимо направить на новое рассмотрение. Изменение режима особой охраны осуществляет правительство, — считают представители ЗСО.

Но у второй стороны свое видение на этот счет.

— Судебное определение 2 февраля вынесено с соблюдением процессуального права. Суд определил обстоятельства. Иных обстоятельств заявлено не было, — высказался активист Андрей Талевлин. — Кассационный суд не может устанавливать новые обстоятельства. Никаких новых обстоятельств нет, если вы изымаете территорию, вы априори изымаете правовой режим.

В завершении выступил Владимир Казанцев, подытожив все сказанное.

— Даже при утрате природного статуса, не следует исключение территории. Процедура нарушена, — заключил Казанцев.

После этих слов прокурор попросил оставить апелляцию от 2 февраля без изменений, и присутствующие на заседании люди зааплодировали. Активисты обрадовались этому, ведь тогда изменение границ бора признали незаконным.

Затем суд ушел в совещательную комнату и вернулся с принятым решением: дело отправляют в облсуд на новое рассмотрение. Теперь экоактивисты намерены идти в Верховный суд Российской Федерации.

Теперь экоактивисты пойдут в Верховный суд Фото: Ирина ФАДЮШИНА

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Скандал с бором разгорелся в декабре 2019 года на фоне строительства нового корпуса детской областной больницы. Чтобы его возвести, придется вырубить деревья в бору. Но это особо охраняемая территория, поэтому необходимо изменить ее границы.

Одни челябинцы бросились защищать зеленую часть города, другие выступили за то, чтобы больница все-таки появилась — это же здоровье и жизни детей. Общественники и экологи попросили найти другое место или изменить проект, чтобы не задевать бор.

В итоге ЗСО в экстренном порядке изменило границы бора. Исключили несколько гектаров из памятника природы, где и должен быть возведен корпус. Границы бора при этом расширили, присоединив территории урочища «Монахи» и поймы реки Миасс.

Экоактивисты это решение оспорили в Челябинском областном суде. Однако их требования не удовлетворили. Тогда общественники обратились во Второй апелляционный суд, находящийся в Санкт-Петербурге, который встал на их сторону. Причем, во второй раз. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в тот же день заявила, что власти попытаются оспорить решение.

Отметим, торги на проектирование нового хирургического корпуса уже прошли. Их выиграла компания «ЕСК-проект». Стоимость контракта — 30 млн рублей. Кроме того, уже выделены деньги на строительство и названы сроки, когда объект будет готов.

Накануне проект поддержал депутат Госдумы Николай Валуев. Бывший боксер даже лично приехал в Челябинск. Интересно, что сначала он выступил против, но затем заявил, что человек важнее природы. Подробнее — в нашем материале.

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