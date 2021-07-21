В Челябинске начали судить водителя, утроившего смертельное ДТП с пятью машинами в Ленинском районе

Игорь Печенкин за рулем Volkswagen Passat выскочил на перекресток Дзержинского и Барбюса. Фото: Ирина Фадюшина, соцсети

В Челябинске начался суд над 40-летним Игорем Печенкиным, который за рулем Volkswagen Passat устроил смертельное ДТП. Пока речь идет об административном деле — о выезде на встречную полосу (ч. 4 ст. 12.15 КоАП). Напомним, что есть еще и уголовное — нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности (ч. 3. ст. 264. УК РФ). Ранее ему запретили садиться за руль.

Дело рассматривал 9-й участок мирового суда Ленинского района. Защита настаивала, что административное дело надо закрыть, поскольку в нем дублируются материалы из уголовного. В связи с этим суд взял паузу.

— Заседание состоится 28 июля, — уточнили в суде.

Как писал ранее КП-Челябинск, записи показали, что Игорь Печенкин выехал на встречку дважды: на перекрестке Дзержинского и Вагнера, а затем на Дзержинского-Барбюса, где и случилась страшная авария.

Если Печенкина признают виновным по административному делу, это будет учтено при назначении наказания по уголовному делу. Также будет учитываться, возмещение ущерба пострадавшей стороне. Ранее в прокуратуре сообщали, что намерены отсмотреть записи с других камер на всем пути следования машины. Кстати, на момент аварии на Volkswagen Passat было несколько неоплаченных штрафов — за превышение скорости и заезд за стоп-линию. Сейчас Игорь Печенкин находится под подпиской о невыезде.

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