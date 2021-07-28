Глава челябинского ПФР, обвиняемый во взятке в 26 млн, попросился на свободу

В суде Виктор Чернобровин был очень растерян Фото: Кирилл САДЫКОВ

Руководитель отделения пенсионного фонда России по Челябинской области Виктор Чернобровин, обвиняемый во взятке в 26 млн рублей, подал апелляционную жалобу. Напомним, на прошлой неделе его отправили в СИЗО до 22 сентября.

— Документы поступили сегодня, после обеда, — рассказала консультант суда Гульнара Галиева.

По данным следствия, деньги Виктор Чернобровин получил от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Ранее по этому делу поймали с поличным его зама Александра Орехова и начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева. Последнего задержали в Калининграде. Суммы у обоих фигурантов куда более скромные — 3 млн и 1 млн рублей соответственно. Оба сейчас находятся под домашним арестом.

На избрании меры пресечения Чернобровин заявил о проблемах со здоровьем, а также предоставил многочисленные награды. Он просил отправить его под домашний арест или отпустить под залог 2,5 млн рублей — это деньги родственников, у дочерей хороший бизнес.

Репортаж из зала суда — по ссылке.

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