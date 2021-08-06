Владимир Путин провел встречу с Алексеем Текслером. Фото: kremlin.ru

В пятницу, 6 августа, в Челябинскую область прибыл Владимир Путин. Глава государства с борта вертолета осмотрел пострадавшие от июльских пожаров территории Карталинского и Нагайбакского районов.

Затем Владимир Путин провел совещание, темой которого стали вопросы борьбы со стихийными бедствиями и преодоление последствий ЧС. Очно на совещании работали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава МЧС России Евгений Зиничев. Онлайн работали члены кабмина и руководители субъектов РФ, пострадавших от атак стихии — пожаров, паводков.

Глава региона доложил президенту о борьбе с пожарами 8-12 июня, о помощи пострадавшим — единовременных выплатах, компенсациях и строительстве домов взамен утраченных в Джабыке и Запасном.

Кроме того, президент и губернатор провели встречу: обсудили социально-экономическое развитие Челябинской области.

Особое внимание в докладе глава региона уделил ситуации с распространением коронавируса.

— У нас ситуация стабилизируется, мы видим замедление темпов прироста заболеваемости по койкам, по количеству пневмоний, мы уже стабилизировались и ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости. Держим высокий уровень тестирования. Так что сегодня основная задача у нас — это вакцинация, — цитирует главу региона сайт президента России.

Коснулись темы вакцинации: первым компонентом на Южном Урале привито 716 тыс. человек, или 44,2№ подлежащих вакцинации. По использованию вакцины регион на 4 месте в стране.

Важнейшая задача исполнительной власти, как отметил Алексей Текслер, — это развитие системы здравоохранения. В 2020 г, перед второй волной ковида, заработал современный инфекционный центр. Проектируются еще три больничных комплекса в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске. За два года построено 46 ФАПов, приобретено 17 мобильных комплексов.

Ключевой вопрос — кадры в медицине. Для мотивации работы в системе здравоохранения, например, работает жилищная программа: 100 квартир для медиков в 2020 г. было обеспечено; строятся частные дома.

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