В Челябинске с рельсов сошли три вагона со щебнем

Фото: Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК

Авария произошла на железнодорожной станции Челябинск-Главный в 22:10 25 августа.

По предварительным данным, она случилась во время расформирования товарного состава. С рельсов сошли три вагона со щебнем.

— Два вагона сошли всеми колесными парами, один вагон сошел одной тележкой двумя колесными парами, — рассказали в центральном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета.

Люди при происшествии не пострадали. На станции начали восстановительные работы.

Причину аварии пока выясняют. Проверки начали в СК и транспортной прокуратуре.

Добавим, в последние недели на станции Челябинск-Главный неоднократно сходили с рельсов вагоны. Предыдущее ЧП случилось 18 августа. До того с рельсов сходили грузовые вагоны и цементовоз. А начальника дистанции пути в этом месяце привлекли к административной ответственности из-за ненадлежащего содержания железнодорожного полотна на станции.

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