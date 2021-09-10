Москва вынесла решение по заявкам Челябинской области на бюджетные инфраструктурные кредиты

Новые трамваи в Челябинске уже работают на маршрутах. Обновление парка общественного транспорта продолжится. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинская область получит 76,6 млрд руб. из федеральной казны в виде инфраструктурных бюджетных кредитов. На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина одобрена заявка нашего региона.

Ее представил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он перечислил основные направления развития благодаря льготному бюджетному кредиту:

— Правительством Челябинской области разработан инфраструктурный проект «Комплексное развитие территорий Челябинской агломерации — развитие транспортной инфраструктуры». Речь идет о реконструкции трамвайной сети и строительстве новых линий, модернизации троллейбусной сети, обновлении подвижного состава, а также реализации проекта метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть.

Глава региона подчеркнул, что все заявки отработаны с федеральными исполнительными органами власти, эффекты очевидны — серьезный импульс развитию областного центра и всей челябинской агломерации.

Марат Хуснуллин высказался «за» реализацию планов Челябинской области, сообщает пресс-служба губернатора:

— Я поддерживаю проект: мы с Алексеем Леонидовичем были соавторами этого решения с метротрамваем, когда спустились под землю. Хорошо, что Челябинская область отработала этот вопрос.

Куда направят деньги:

4,2 млрд руб. — проект комплексного обновления троллейбусного парка, включая строительство нового троллейбусного депо;

46,7 млрд руб. — проект метротрама, включая строительно-монтажные, проектно-изыскательские работы.

3,3 млрд руб. — приобретение трехвагонных метротрамваев.

22,4 млрд руб. — комплексное обновление трамвайных линий Челябинска, реконструкция трамвайных путей, депо, тяговых подстанций; строительство трамвайных платформ. В сумму включено полное обновление трамвайного парка с покупкой нового подвижного состава. Предусмотрено также строительство новых трамвайных линий в развивающиеся районы города.

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