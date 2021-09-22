Блогер из Челябинской области Дима Масленников стал телеведущим

Фото: ТВ-3

Блогер Дима Масленников переквалифицировался в телеведущего. Его проект Ghostbuster, который раньше выходил на YouTube, «переехал» на канал ТВ-3. В телевизионном эфире программа под русифицированным названием «Охотник за привидениями» впервые появится 23 сентября. Содержание проекта не изменится: Дима Масленников по-прежнему будет посещать пугающие и окутанные жуткими легендами места, такие как заброшенные бункеры или дома с привидениями.

В прошлом году у блогера возникли проблемы мо съемками из-за ковидных ограничений и запретов на путешествия, но теперь он собирается нагнать упущенное.

Дима Масленникв признался, что давно хотел попасть в телеэфир.

— Помню, как приехал на первую заброшку в Подмосковье. Это был челлендж для себя — преодолеть свой страх темноты в первую очередь. Со временем, когда уровень съемки начал подниматься, а ролики становились все более сложными, я начал задумываться, что этот проект мог бы увидеть свет на телевидении. И вот этот день настал! — рассказал блогер.

Дима Масленников родился в Усть-Катаве Челябинской области, а в 2001 году переехал в Москву вместе с семьей. В 2014 он начал свою блогерскую деятельность и приобрел популярность благодаря мистическим видео.

Его канал попал в двадцатку самых популярных на YouTube в 2020 году.

В конце 2020 года Дима Масленников снялся в клипе Ольги Бузовой, а в 2021 году стал участником шоу «Последний герой» и провел три дня на необитаемом острове. Позже блогер стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале и рассказал там, как стал популярным.

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