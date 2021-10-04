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Общество4 октября 2021 10:45

В Челябинске не смогли найти компанию для капремонта трамвайных путей на Первой Пятилетки за 33,5 млн рублей

За 10 дней на торги не заявилась ни одна компания
Анна ВОЛКОВААнна ВОЛКОВА
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Ремонт путей должны закончить к Новому году

Ремонт путей должны закончить к Новому году

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Организатор перевозок Челябинской области не может найти подрядчика для капитального ремонта трамвайных путей на улице Первой Пятилетки — от Депо №1 до Монтажного коллежа. За метр новых путей город готов заплатить по 22,5 тысячи рублей, но желающих нет.

Итоги торгов подвели сегодня, 4 октября. Заявки принимали с 24 сентября. Но судя по протоколу, на аукцион не завилась ни одна компания. В документации говорится, что подрядчик должен до 24 декабря 2021 года полностью заменить 1,49 км путей по улице Первой Пятилетки. Причем рельсы должны исключительно новыми.

Напомним, в Челябинске началась транспортная реформа: в городе заменили трамваи, ремонтируют переезды. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» заместителю главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, запланирован ремонт 26 переездов, сейчас уже сделано 14 — те места, где не требуется ремонт путей. В планах в этом году — ремонт переезда на перекрестке Свердловского проспекта и Сони Кривой.

— Часто при вскрытии покрытия мы видим там настолько изношенное трамвайное полотно, что без его замены проводить ремонт переезда нет смысла, — пояснил Максим Куляшов. — В этом году будут полностью отремонтированы пути по улице Цвиллинга и по улице Первой Пятилетки. При замене путей будут ремонтировать переезды.

Кстати, как и в случае с улицей Первой Пятилетки, власти не смогли найти подрядчика для ремонта путей на Цвиллинга — компания, которая была готова отремонтировать за 85 млн рублей 1,7 км путей, не соответствует требованиям.

Сегодня же подвели итоги аукциона по выбору подрядчика на текущий ремонт путей на перекрестке Степана Разина и Овчинникова. Ремонтировать 41,5 метр пути будет «Челябстройсервис» за 3,8 млн рублей. Больше заявок никто не подал.

Зато в Челябинске уже начали огораживать трамвайные пути бортовым камнем. Всего бордюры появятся на восьми улицах.

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