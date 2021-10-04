Главу ПФР в Челябинской области не стали возвращать в СИЗО

Виктора Чернобровина обвиняют в получении взятки Фото: Кирилл САДЫКОВ

Руководитель регионального отделения Пенсионного фонда Виктор Чернобровин останется под домашним арестом. Об этом сообщили в Челябинском областном суде.

Прокурор пытался добиться перевода Виктора Чернобровина в СИЗО, но областной суд оставил без изменений решение Тракторозаводского районного суда о помещении главы ПФР под домашний арест.

Виктора Чернобровина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 26 млн рублей от представителя охранной компании. За деньги чиновник обещал посодействовать в заключении контракта на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда.

По делу о взятках также задержали замглавы областного отделения ПФР Александра Орехова и начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева.

Сначала руководителя ПФР поместили под стражу. Виктор Чернобровин обжаловал это решение. Чиновник просил отпустить себя под домашний арест. Во время судебного заседания Виктор Чернобровин жаловался на плохое самочувствие, проблемы с сердцем и давлением. Изначально суд отказался смягчать меру пресечения, но 20 сентября руководителя ПФР все же выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест до 20 ноября.

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