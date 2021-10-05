Дома знаменитого немецкого квартала в Челябинске оставили без капремонта на неопределенный срок

В 2019 году сохранность домов немецкого квартала хвалил блогер Илья Варламов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Капитальный ремонт домов на улице Социалистической, жильцы которых требуют расселения, перенесли на неопределенный срок. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель регионального оператора капитального ремонта Виктор Тихоненко.

— В данном случае нам приходится пользоваться порядком воспрепятствования, который разъяснен в областном законе №430, — рассказал Виктор Тихоненко. — Была созвана комиссия из специалистов ГЖИ, органов местного самоуправления, УК, собственников и нас, чтобы подтвердить факт отказа от капремонта. В последующем эти дома будут переноситься по программе капремонта, но исключать их никто не будет.

Как добавил Виктор Тихоненко, собственники яро стояли на позиции: «Нам не нужен ваш капремонт, нам нужно, чтобы нас расселили»:

— Мы бы рады выходить на объекты и выполнять работы, есть соответствующие контракты, но собственники не пускают.

Споры вокруг немецкого квартала в Челябинске идут с 2019 года. В то время дома исключили из списка объектов культурного наследия. Здания хотели снести, но местные активисты выступили против этого. В итоге начались судебные тяжбы, в ходе которых и было решено провести повторную экспертизу. В конце июня 2021 года Госкомитет по охране объектов культурного наследия одобрил снос жилых домов, построенных немцами в Металлургическом районе Челябинска. А в июле этого года администрацию Челябинска обязали провести техническое обследование домов. Решение об обязательной оценке состояния домов принял Советский районный суд по требованию прокуратуры.

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