На Ильменский фестиваль в Челябинской филармонии не смогут попасть все желающие

Фото: Всероссийский Ильменский фестиваль / vk.com

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в 2021 году решили провести в Концертном зале имени Прокофьева и Детской филармонии в Челябинске. Основные мероприятия состоятся 10 и 11 ноября.

Фестиваль обычно проходил летом под открытым небом, сцену концертного зала обещают оформить так, чтобы она напоминала о привычных для участников условиях.

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, ради профилактики коронавируса пускать на концерты будут только по пригласительным билетам.

— Билеты будут предоставлены клубам авторской песни Челябинска, студенческим организациям, лауреатам Ильменского фестиваля разных лет, волонтерам и организаторам фестиваля разных лет, представителям СМИ, — сообщили организаторы.

Не получившие приглашений смогут посмотреть концерты в онлайн-трансляции.

В программе заявлены выступления Олега Митяева, Леонида Марголина, Родиона Марченко, Галины Хомчик, группы «Ирония Судьбы», ансамбля «Седьмая бригада» и других исполнителей.

Ильменский фестиваль должен был состояться в этом году в июне, но его отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом. В сентябре фестиваль решили все-таки провести, — в необычное для него время и на необычной площадке. Распоряжение об организации фестиваля подписал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, 25 июня, когда изначально планировали открыть Ильменский фестиваль, сообщалось о 141 новом случае заражения и 7 смертях от коронавируса. По данным на 11 октября, в регионе за день выявили 404 случая коронавируса, от ковидной пневмонии скончались 27 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru