УФАС завело дело по скандальному капремонту водопровода в поселке Локомотивный под Челябинском

Из-за прорывов местные жители несколько недель сидели без воды. Фото: мэрия Локомотивного ГО/vk.com

Экстренный капремонт водопровода в поселке Локомотивный Челябинской области за 61 млн рублей вылился в антимонопольное дело. В УФАС предполагают, что администрация заключила с подрядчиком антиконкурентное соглашение. Дело будут рассматривать 7 декабря.

В мае в поселке Локомотивный начались проблемы с водоснабжением — резко упало поступление воды в резервуары. За июню на магистральном водоводе произошло восемь прорывов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер даже откомандировал туда министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе, и поручил заменить 5,2 км аварийных труб, выделив на ремонт деньги.

Местная администрация экстренно провела торги на капремонт водопровода на 61 млн рублей. Но контракт вызвал вопросы у УФАС — он был заключен с единственным поставщиком в связи с ЧС. При этом аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера при заключении муниципального контракта не зафиксировано. Ведомство провело внеплановую проверку.

— К моменту заключения контракта на замену сети без проведения конкурса аварийная ситуация была ликвидирована, были выделены деньги на капремонт — 61 млн рублей. И была реальная возможность провести торги конкурсным способом, — сообщала Анна Козлова.

УФАС усматривает признаки заключения антиконкурентного соглашения между Администрацией Локомотивного городского округа и исполнителем работ. Рассмотрение дела назначено на 7 декабря.

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