В Челябинске трамвай сошел с рельсов и чуть не врезался в машину

Фото: Интерсвязь

В Челябинске днем 29 октября произошла очередная авария с участием трамвая. Вагон сошел с рельсов на подъезде к Теплотехническому институту.

Контакт с путями потеряли задние колеса трамвая. Вагон развернуло, некоторое время он продолжал двигаться по дороге, потом остановился.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Очевидцы рассказывают, что задняя часть трамвая, оказавшаяся на проезжей части, чуть не врезалась в автомобиль, столкновения лишь чудом удалось избежать.

Трамваи сходят с рельсов в окрестностях Теплотехнического института уже не в первый раз. Подобные инциденты происходили 1 сентября, потом 7 сентября, а также 11 сентября.

Из-за капремонта путей в городе более чем на месяц закрывают движение трамваев по улице Цвиллинга.

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