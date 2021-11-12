За обслуживание челябинского метро будет отвечать фирма из Екатеринбурга

Проект достройки метро оценивается в 45 млрд рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэрия Челябинска определилась с подрядчиком, который выполнит работы по обслуживанию строящегося метро. Победителем электронного аукциона стало ООО «Спецподземстрой» из Екатеринбурга. На исполнение своих обязанностей фирма получит из бюджета 76,5 млн рублей. Информация об этом есть на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 76,88 млн рублей. Но победитель аукциона снизил ее почти 380 тысяч рублей. Также в торгах принимала участие свердловская фирма «Сити Билдинг», но за свои услуги она потребовала больше денег. Аукцион проходил с 10 октября, а итоги были подведены 10 ноября.

Согласно контракту, подрядчику предстоит отвечать за участок метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы». Фирме необходимо будет поддерживать в рабочем состоянии оборудование, освещение и электроустановки. Кроме того, нужно будет также проводить откачку воды, проветривание выработок, а также организовать работу маркшейдерской службы и дежурство слесарей на объектах строительства. Срок выполнения контракта: с 1 января до 31 мая 2022 года.

Как писала ранее «Комсомолка», проект будущего метротрамвая презентовал в мае губернатор Алексей Текслер. Тогда глава региона озвучил цену вопроса: проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии.

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

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