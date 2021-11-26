Бывшего вице-мэра Челябинска Олега Извекова заподозрили в еще одной взятке

Олег Извеков был заместителем мэра Челябинска по экономическому развитию. Фото: Администрация Челябинска

В отношении бывшего заместителя главы Челябинска Олега Извекова возбудили новое уголовное дело. На это раз не о получении, а о даче взятки. Расследование ведут сотрудники екатеринбургского управления Следственного комитета.

Как сообщает «Деловой квартал», преступление было совершено в 2019 году. Олег Извеков тогда работал замдиректора челябинского филиала компании «Ростелеком». По данным следствия, он заплатит 100 тыс. рублей первому заместителю главы Саткинского района Павлу Баранову за покровительство при реализации проекта «Умный город». Проект включал в себя различные меры по цифровизации сферы ЖКХ: установку фонарей с датчиками движения, камер видеонаблюдения и других устройств.

Напомним, в феврале Олега Извекова задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, директор компании «Суворов АйТи» Вячеслав Бежин заплатил работавшему в администрации Челябинска Олегу Извекову 450 тыс. рублей за содействие в получении контракта на поставку тепловизоров.

Несколько месяцев Олег Извеков провел в СИЗО и даже успел написать в заключении книгу. Два месяца назад бывшего вице-мэра выпустили из-под стражи.

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