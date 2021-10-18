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Общество18 октября 2021 12:08

Бывшего вице-мэра Челябинска Олега Извекова выпустили из СИЗО

Экс-чиновника обвиняют в получении взятки
Елена КОЛЧИНА
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Олег Извеков провел в СИЗО более полугода

Олег Извеков провел в СИЗО более полугода

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Бывшего заместителя главы Челябинска выпустили из-под стражи. Такое решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об изменении меры пресечения с заключения в СИЗО на запрет определенных действий на своей странице в соцсети сообщила супруга экс-чиновника Ольга.

— Сразу же в зале суда Олега отпустили на свободу. И уже вечером он был дома с семьей, — рассказала она.

Расследование уголовного дела в отношении Олега Извекова продолжается. Экс-замглавы Челябинска задержали 18 февраля. По версии следствия он получил взятку в крупном размере от директора компании «Суворов АйТи» Вячеслава Бежина. Речь идет о 450 тыс. рублей в обмен на помощь в получении контракта на поставку тепловизоров в один из МФЦ Челябинска.

19 февраля Извекову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В апреле экс-чиновнику продлили арест, а в августе отказали в просьбе изменить меру пресечения.

В СИЗО Олег Извеков, по собственному признанию, занимался творчеством.

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