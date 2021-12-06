Число рейсов, которые из-за погоды не смог принять аэропорт Магнитогорска, увеличилось до трех

Самолет S7 из Домодедово должен был прилететь в 3:30, а ожидается только в 12:40 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за плохой погоды в аэропорту Магнитогорска не смогли сесть самолеты из Москвы (авиакомпания S7) и Санкт-Петербурга («Икар»). Их направили в Челябинск. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, в столицу Южного Урала был направлен еще один рейс из Москвы, авиакомпания «Россия». В скором времени он должен вылететь в Магнитогорск, остальные рейсы отправляется в пункт назначения позже.

Надзорное ведомство организовало мобильную приемную. Аналогичная ситуация произошла в Оренбурге, там самолет из Сочи направили в Самару, а двум рейсам в Москву не дали разрешение на вылет.

Напомним, на прошлой неделе произошло ЧП в аэропорту Челябинска. На сколькой полосе развернуло самолет, прибывший в Казани, в результате чего он выкатился за пределы полосы. Пассажирка рассказала о жесткой остановке.

Другие самолеты направляли в Уфу и Екатеринбург. Потом и вовсе поступило сообщение о минировании. К счастью, оно не подтвердилось. Больше всего натерпелись пассажиры рейса из Минвод, которые попали в турбулентность и дважды не могли приземлиться в Челябинске.

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