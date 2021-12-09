В АСВ подано 350 заявлений на расторжение договоров страхования с челябинской компанией «АСКО»

Лицензию у "АСКО" отозвали 3 декабря 2021 года Фото: Анна ВОЛКОВА

За пять дней с момента отзыва лицензии у челябинской страховой компании «АСКО» заявления о расторжении договора страхования подали 350 человек. Об этом КП-Челябинск сообщили в АСВ.

— На сегодняшний день (8 декабря, — Прим. авт.) во временную администрацию с заявлениями о расторжении договора страхования ОСАГО обратилось 28 страхователей, каско — 322, — уточнили во временной администрации.

И это при том, что договоры ОСАГО продолжают действовать и после отзыва лицензии до истечения срока, указанного в полисе. А вот договоры добровольного страхования (в том числе каско) прекращаются через 45 календарных дней с даты отзыва лицензии — то есть с 17 января 2022 года.

Как разъяснили в АСВ, если расторгнуть договор страхования после 45 дневного срока, то можно вернуть часть страховой премии — пропорционально оставшемуся сроку действия договора. А если досрочно расторгнуть договор до 45 дней, то возврат премии зависит от правил «АСКО» (должно быть прописано в договоре страхования, — прим. автора).

— Договор может быть расторгнут только по письменному заявлению страхователя. Заявление и пакет документов можно направить или почтой или лично 454091, город Челябинск, улица Красная, дом 4. Примерная форма требования размещена на сайте Агентства в разделе «Документы/Формы документов/Примерная форма требования кредитора».

Подробнее о том, какие необходимо предоставить документы, мы писали ранее.

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