На Комсомольском проспекте в Челябинске ускорилось движение общественного транспорта

В реконструкции Комсомольского проспекта сумели найти положительную сторону. Фото: google.ru/maps

Реконструкция Комсомольского проспекта, вызвавшая недовольство многих челябинцев, все же дала положительный эффект. Почувствовать его должны пассажиры автобусов и троллейбусов. Об этом рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

По словам замминистра, внедрение выделенных полос для общественного транспорта позволило повысить скорость перевозок и сделать движение автобусов и троллейбусов более равномерным. Несмотря на критику со стороны водителей и даже экспертов ГИБДД после ремонта Комсомольского проспекта, полученный при работе опыт могут перенести на другие челябинские улицы.

По словам Александра Егорова, чтобы проверить, как на график движение общественного транспорта повлияли выделенные полосы, сравнили два периода работы: в марте 2021 года, до ремонта и в ноябре — после. За тем, как быстро ездят автобусы, следили буквально из космоса: на всех машинах установлены датчики спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Оказалось, что до появления выделенных полос автобусу нужно было в среднем 37 минут, чтобы в утренний час пик преодолеть участок Комсомольского проспекта длиной 6 километров и 700 метров. После появления выделенной полосы автобусы ускорились и стали проезжать то же расстояние в час пик в среднем за 25 минут.

Отдельные полосы для общественного транспорта позволили также снизить влияние непредсказуемых помех, сбивающих расписание автобусов. Подсчеты показали, что теперь общественный транспорт меньше зависит от осадков, ДТП, интенсивности автомобильного потока и прочих факторов.

Без выделенных полос разница в длительности поездки по одному и тому же семикилометровому маршруту составляла в среднем 23 минуты. В понедельник пассажир автобуса мог добраться от дома до места работы за 20 минут, а во вторник ему приходилось тратить на тот же путь уже 43 минуты. Анализ спутниковых данных показал, что после появления выделенных полос колебания в длительности поездок сократились до 7 минут.

— Организация каркаса выделенных полос по другим магистральным направлениям позволит обеспечить стабильную работу общественного транспорта, сделать его быстрым и комфортным, — отметил Александр Егоров.

Напомним, реконструкция Комсомольского проспекта продолжалась все лето 2021 года. Улицу не только отремонтировали, но и переустроили: автомобильные полосы сузили, добавили выделенные полосы для общественного транспорта, велодорожку, островки безопасности.

Результатами работы многие автомобилисты оказались недовольны. С критикой выступили даже в ГИБДД, там указывали на огрехи при нанесении дорожной разметки и на возросшее после реконструкции количество ДТП. В мэрии сначала отвергли обвинения, заявив, что работы еще не завершены, а значит, подсчитывать ДТП рано. Однако позже в отставку отправили ответственного за реконструкцию проспекта вице-мэра Максима Куляшова, а саму обновленную улицу пообещали еще раз переделать. В частности, с проезжей части на тротуар уберут велосипедную дорожку.

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