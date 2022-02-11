В Челябинске расширят мост в Ленинский район

Каждое утро жители Ленинского района стоят в пробках на мосту Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске реконструируют и расширят мост от железнодорожного вокзала в Ленинский район, по которому хотят запустить трамвай.

— Мост находится в аварийном состоянии. Чтобы продлить трамвайные пути, придется произвести его реконструкцию: появятся новые крайние полосы, а трамвай по эстакаде будет заходить на выделенный путь, — рассказал в интервью Chel.DK.ru замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Проектирование начнут в этом году, а уже в следующем начнется строительство.

— В следующем [году] планируем начать строительство и завершить его за полтора-два года, — уточнил замминистра.

Строительство трамвайных путей от железнодорожного вокзала в Ленинский район Александр Егоров анонсировал ранее в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск».

— Трамвайная линия будет идти от вокзала по мосту на улицу Дзержинского, — уточнил Егоров. — Эта связка позволит жителям Ленинского района максимально быстро приехать напрямую к вокзалу или в центр на общественном транспорте.

Между тем, в проекте планировки территории под будущий метротрам планируется ветка на железнодорожный вокзал. Из подземки пути будут выходить на улицу Овчинникова.

Инфографика: Сергей Зверев

Судя по схеме, которую в мае прошлого года презентовал губернатор, от вокзала метротам должен поехать в Ленинский район. Проекты наземной части обещают предоставить позже. Где пройдут подземные линии метротрама и сколько будет станций, — читайте в нашем материале.

Кстати, в этом году должна завершиться реконструкция Ленинградского моста.

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