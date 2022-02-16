В Челябинске возле строящегося аквапарка стая бродячих собак напала на домашнего пса с хозяином

Бездомные собаки покусали домашнего пса Фото: читатель КП

На минувших выходных в Челябинске бродячие собаки напали на домашнего пса, которого выгуливал хозяин. Инцидент произошел на пустыре возле строящегося аквапарка по улице Макеева. Субботним днем челябинец вышел прогуляться со своим псом породы актиа-ину, и отпустил его с поводка, чтобы тот немного порезвился. В какой-то момент на пустыре появились четыре бездомные собаки.

— Они побежали на нашего пса, а он, вместо того, чтобы вернуться, ринулся им навстречу, — рассказал КП-Челябинск Артем, сын хозяина постадавшей собаки. — Они начали друг друга грызть. Папа взял какую-то ветку, прибежал к ним и всех разогнал. Нашего пса укусили за ухо, оно было в крови.

Эту историю семья рассказала знакомым собачникам и оказалось, что бродячая стая здесь нередко нападает на людей и животных. Обычно это происходит по вечерам, и их гораздо больше, чем четыре. Все собаки крупные, похожи на помесь с немецками овчарками. Люди приходят выгуливать своих питомцев на этот пустырь, поскольку в округе это чуть ли не единственное место, где их собаки могут вдоволь набегаться.

Напомним, это уже далеко не первый случай нападения бездомных собак в Челябинске. В феврале зафиксировали уже как минимум четыре случая, когда псы набрасывались на детей. Сначала это случилось с восьмилетним мальчиком в СНТ «Садовод-любитель №1», потом в поселке Федоровка — собака искусала лицо семилетнему ребенку, а через пару дней от нападения пострадал и 12-летний школьник. И буквально сегодня инцидент случился в Коркино — стая собак напала на 11-летнюю девочку, ее увезли в больницу с травмами головы и тела.

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