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Общество25 февраля 2022 13:35

Челябинские депутаты гордумы одобрили проект планировки территории под метротрам

Никто из них не высказал серьезных замечаний
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Проект защищал главный архитектор планировки территории метротрама Дамир Тагиров. Фото: Ирина Фадюшина, Валерий ЗВОНАРЕВ.

Проект защищал главный архитектор планировки территории метротрама Дамир Тагиров. Фото: Ирина Фадюшина, Валерий ЗВОНАРЕВ.

В Челябинске продолжается работа по проектированию и строительству метротрама, который будет интегрирован в транспортную сеть города. В пятницу, 25 февраля, в мэрии прошло заседание комиссии по правилам землепользования и застройки. На нем были рассмотрены вопросы, которые поднимались в ходе прошедших накануне публичных слушаний. Как рассказал КП-Челябинск главный архитектор проекта планировки территории, представитель строительной компании «Высота» Дамир Тагиров, все проектные решения метротрама получили одобрение у депутатов гордумы и председателя комиссии.

— Задавали вопросы относительно пешеходных переходов, про рампы, про ветки метро. Особо каких-либо серьезных замечаний ни у кого не было. Что попросили у меня, так это до двух часов ответить на вопросы в письменной форме и отправить ответы на электронную почту комиссии либо на сайт архитектуры. Я направил информацию на сайт управления архитектуры, — рассказал Дамир Тагиров о своем выступлении.

Метрополитен с интеграцией в трамвайную сеть. Инфографика: Сергей Зверев.

Метрополитен с интеграцией в трамвайную сеть. Инфографика: Сергей Зверев.

На строительство метротрамвая в Челябинске региональные власти собираются потратить 73 млрд рублей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте областного правительства.

В документе говорится, что метротрамвай соединят с трамвайной сетью Челябинска. Деньги на строительство объекта будут выделены для бюджета региона в виде инфраструктурных кредитов. 55,3 млрд рублей потратят на сам метротрамвай, а 17,5 млрд уйдет на модернизацию трамвайной сети.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир Путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии.

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 году. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

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