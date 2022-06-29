В Челябинской области не могут найти экс-сотрудниц налоговой службы, которые проходят свидетелями по уголовному делу

Повестки в суд остаются без ответа. Фото: пресс-служба Заксобрания

Обычно сотрудники налоговых органов ищут бизнесменов, но в Челябинской области возникла необычная ситуация - в розыск могут объявить самих сотрудников инспекции. Предоставленные ими материалы проверки стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Константина Толкачева. Только теперь найти сотрудников невозможно. Два года дело рассматривается в суде и подсудимого буквально лишают право на получение доказательств о невиновности.

Несколько месяцев Константин Толкачев бьется над тем, чтобы детально изучить материалы проверки, так как вопросов к ней много. Показания следователю еще до поступления дела в суд дала только одна из двух сотрудниц, чьи подписи стоят в акте. При этом указанные ими адреса оказались недействительными. Повестки в суд остаются без ответа, со службы сотрудницы уже уволились, а судебные приставы рапортуют только одно – по данные адресам указанные лица не проживают.

– По сути, меня лишили очередной возможности выяснить все нюансы по налоговой проверке, во время которой, якобы, нашли нарушения, задать вопросы. Дело в том, что экономическая экспертиза показала, что ущерба государству мной не было нанесено, а мои действия как руководителя предприятия трактовались неверно. Еще есть сомнения в подлинности подписей, которые появились в акте, - объясняет Константин Толкачев.

В управлении СК по Челябинской области не увидели ничего крамольного и не нашли оснований для проведения проверки в отношении бывших сотрудниц налоговых органов. В ответе указано, что неявка в суд не говорит о наличии в действиях специалистов признаков преступления.

Сейчас бывший депутат Заксобрания обратился в прокуратуру. Он намерен обжаловать ответ СК и обратить внимание на то, что неправильные адреса были даны специально, что является уклонением от дачи показаний и введением суд в заблуждение. А может быть, проще подать бегущую строку с именами потерявшихся бывших сотрудниц налоговой?

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