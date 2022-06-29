«Мы строили, строили, и наконец обнищали»: компания, которая создавала метро в Челябинске, станет банкротом

Метротрам в Челябинске обещают запустить в 2025 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Компания, которая занималась строительством метро в Челябинске, станет банкротом. Об этом сообщает Chel.DK.ru. В конце прошлого года на «Челябметрострой» подали в суд несколько сотрудников компании. Они потребовали свою задержанную зарплату и компенсацию морального вреда — в общей сложности 321 тыс. рублей.

24 июня Арбитражный суд установил, что компания не выплачивает долги уже более трех месяцев и запустил процедуру банкротства. «Челябметрострой» теперь находится под пристальным вниманием и, если ничего не поменяется, в декабре 2022 года станет банкротом.

Масла в огонь подливает заявление гендиректора фирмы «Прометэл групп» Дениса Агеева, который требует с «Челябметростроя» 8,7 млн рублей, но эти требования пока что не внесли в реестр кредиторов.

Напомним, «Челябметрострой» с 2002 года занималось строительством, а затем и содержанием заделов под станции метрополитена. Лишь в 2020 году их вытеснили свердловские конкуренты.

Челябинский метрополитен — один из самых старых долгостроев. Его начали строить еще в 1992 году, и за 30 лет поменялось несколько проектов. Но в прошлом году о нем заговорили всерьез после того, как Владимир Путин затронул тему метро на послании Федеральному собранию, а затем и во время прямой линии. В итоге решили соединить метро с травмайной сетью и запустить его в 2025 году.

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