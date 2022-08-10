В Челябинской области экс-депутат представил суду новые факты фальсификации его уголовного дела

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Как у Булгакова в романе «Мастер и Маргарита» – «Сегодня на Патрираших будет очень интересно, Аннушка уже пролила масло» так и в деле у Толкачева вспыли новые факты фабрикации уголовного дела. И пока обвинителям нечего на них ответить.

Бывший депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Толкачева, обвиняемый в налоговых махинациях и мошенничестве, уже больше двух лет доказывает свою невиновность. Но суду фактов все мало! 10 августа на очередном заседании Толкачев представил новые обстоятельства, указывающие на несостыковки в обвинении.

Первое, на что обратил внимание Константин Толкачев, невероятная скорость возбуждения и расследования уголовного дела. Всего за сутки сотрудники УБЭиПК МВД России составили справку о деятельности Коркинского стеклотарного завода, которым владел обвиняемый. Хотя обычно такое исследование даже у налогового инспектора занимает не менее двух месяцев – срок камеральной проверки.

Самое странное в документе – ревизор указал ответственным за финансово-хозяйственную деятельность полного тезку Толкачева с другими паспортными данными и неизвестного года рождения. Получается, другого человека. Проходило исследование бумаг по копиям, без указания предоставившего их лица. Спустя всего сутки после поступления справки, следователь издает постановление о возбуждении уголовного дела.

Сейчас в разбирательствах по эпизоду покушения на мошенничество вместо неопровержимых доказательств приложены данные налоговой проверки из другого периода. Итоги камеральной налоговой проверки у обвинения отсутствуют. Получается, что Толкачева обвиняют в составлении документов, которых нет. И по ним же он как-то должен давать показания и защищаться. Как отмечает сам Константин Толкачев и его адвокаты, делать это почти невозможно, а ситуация дошла до абсурда.

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