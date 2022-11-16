Проект новой трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска рассмотрят на публичных слушаниях

Связка позволит жителям Ленинского быстро добраться на вокзал и в центр Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске выставили на публичные слушания проект планировки территории под трамвайную ветку от ж/д вокзала до улицы Гагарина. Они состоятся в следующий четверг, 24 ноября, в Доме архитектора (Ленина, 41А).

Ранее сообщалось, что ветка будет частью метротрама. Она пройдет через мост Доватора-Дзержинского — одну из самых загруженных транспортных артерий города.

Как уточнил КП-Челябинск главный архитектор проекта планировки территории, представитель строительной компании «Высота» Дамир Тагиров, трамвайные пути будут проходить по центральной части моста. Для автомобилистов будет по три полосы с каждой стороны.

Фото: cheladmin.gov74.ru

Пока все желающие могут ознакомиться с проектом уже сейчас на сайте администрации. С 13:00 часов 21 ноября в Доме архитектора начнет работать экспозиция проекта. Консультирование будет проходить по четвергам с 10:00 до 17:00 на Комсомольском проспекте, 107А, офис 23.

Предложения и замечания также будут приниматься в письменном виде по понедельникам и средам с 10:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00) на Воровского, 2, кабинеты 210 и 211. Контактные телефоны 265-10-07, 263-58-63.

Напомним, публичные слушания по проекту планировки территории подземной части метротрама прошли в феврале. Каким будет метротрам и где он пойдет, — читайте в нашем материале.

Одна из веток метротрама будет выходить на улицы Курчатова и Овчинникова. Далее она пройдет по земле к вокзалу и в Ленинский район. Ране власти анонсировали, что мост расширят.

— Эта связка позволит жителям Ленинского района максимально быстро приехать напрямую к вокзалу или в центр на общественном транспорте, — комментировал ранее замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров на радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM).

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