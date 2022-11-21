Прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера пройдет в декабре

Глава региона ответит на вопросы жителей, без включения вопросов от журналистов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В середине декабря состоится Прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона лично ответит на вопросы, волнующие жителей.

— Окончательная дата еще определяется. Но точно известно, что общение пройдет в том же формате, что и в прошлом году: глава региона ответит на вопросы жителей области, без включения вопросов от журналистов, — сообщили «ФедералПресс» в правительстве Челябинской области.

После того, как будет сформирована команда, которая будет принимать вопросы, опубликуют контактные данные Прямой линии.

В прошлом количество обращений к губернатору превысило 5 тыс. За 2,5 часа прямого эфира губернатор ответил на 40 вопросов. Жителей области особенно волновали ковидные ограничения, дороги, а также проблемы ЖКХ и здравоохранения.

Во время Прямой линии губернатор Алексей Текслер отчитал глав Сосновского района, Коркинского района и Розинского поселения: «Это никуда не годится, коллеги!». Воспитательницу, которая пожаловалась на обязательную вакцинацию, не стали отстранять от работы.

Взяли в работу и те вопросы, которые не успели озвучить в прямом эфире. Спустя месяц после Прямой линии семьи начали получать новые пособия, а пожилым людям с большим трудовым стажем больше не нужно ждать. Вот как оценил работу «Прямой линии» политтехнолог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru