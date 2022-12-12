Мэрия Карабаша отказалась от фейерверков в новогодние праздники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Карабаше Челябинской области отказалась от проведения праздничных салютов на Новый год. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в городской администрации.

— В прошлом году в Карабаше в праздничные выходные на центральной площади осуществлялся запуск салюта. В этом году новогодние праздники пройдут без соблюдения такого доброго обычая, — прокомментировали в городской администрации.

Также в мэрии Карабаша отказались от закупки праздничной иллюминации. Город собираются украсить украшениями, которые были куплены в прошлом году.

От фейерверков на прошлой неделе также отказались власти Агаповского района и закрытого города Озерска. Похожее решение приняли в Кыштыме – там не станут закупать новогодние украшения, а будут использовать старые.

В октябре губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов сократить расходы на подготовку к новогодним гуляньям и выбрать более скромные форматы празднования. По его словам, причиной является политическая и экономическая ситуация в стране. Однако он подчеркнул, что на детях экономить не следует.

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