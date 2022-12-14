Алексей Текслер сделал последнее предупреждение минздраву и минстрою. Хирургический корпус в Нязепетровске начнут строить в следующем году

Врач в одной из новых больниц. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больница Нязепетровска буквально разваливается на глазах. Все потрескалось и осыпалось. За 70 лет в здании делали только косметический ремонт. В таких условиях даже проводят операции.

Всего больница рассчитала на 15 мест. Приезжают пациенты даже из других городов области. Но находится здесь страшно. Состояние больницы возмутило главу региона Алексея Текслера еще давно. Но врачи возмущены: время идет, а воз и ныне там.

Но губернатор успокоил: четырехэтажный хирургический корпус будет!

− В декабре завершатся проектные работы. Были определенные переделки, это немного сдвинуло срок. Объект обеспечен финансированием − больше миллиарда рублей. В следующем году начнем строить, до конца 2024 года построим. Обращаю внимание минздрава и минстроя. Больше обращать внимание не буду, − заявил глава региона во время прямой линии.

В 2022 году открыли поликлинику для взрослых и детей в поселке Западный под Челябинском и детскую «космическую» поликлинику в Южноуральске.

В скоро времени обещают построить детскую поликлинику за 3 млрд рублей в микрорайоне Чурилово. Сейчас там работает единственная детская поликлиника на Трашутина, 1. Летом жители жаловались на ужасное состояние.

В следующем году начнется строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы.

А к 2024 году обещают открыть новую крупную больницу в Златоусте. Впервые о ее проекте заговорили еще в 2015 году.

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