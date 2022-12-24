Видно будет из космоса: в Златоусте зажгут гигантскую елку из автомобилей

Всех желающих ждут 25 декабря у туристический комплекса «Семибратка». Фото: телеграм-канал Chel.Travel

Завтра, 25 декабря, в Златоусте выстроится главный символ Нового года из машин. Автомобилисты города запаркуются так, что создадут гигантскую елку. А после повключают фары и аварийки. И конечно, сделают снимок всей этой красоты с высоты. Таким образом они присоединятся к всероссийскому флешмобу «Автоелка 2023». Видно будет из космоса, надеются организаторы.

– Местом для построения гигантской елки из машин станет площадка у туристический комплекса «Семибратка». Сбор участников состоится в 17 часов, а уже в 18:30 построенная автоелка зажжет свои огни, – сообщают в телеграм-канале официального туристического портала Челябинской области.

Информации о проведении таких флешмобов в других городах Челябинской области нет. КП-Челябинск связалась клубом любителей внедорожников, который был организатором «Автоелки 2022» в столице региона. Там ответили, что этом году устраивать новогоднее автопостроение не будут.

В 2019 году в форме гигантской елки у арены «Трактор» выстроились 134 автомобиля.

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