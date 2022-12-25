В Челябинской области увеличат количество мест для запуска фейерверков и салютов

Количество мест для безопасного запуска фейерверков увеличат
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Челябинской области пообещали увеличить количество специальных площадок для запуска фейерверков и салютов в новогоднюю ночь. Пока таких площадок недостаточно и не всем удобно до них добираться. Это отметил начальник регионального главка МВД Михаил Скоков.
– Следует создать комфортные условия для граждан и одновременно предусмотреть максимальные меры безопасности. Вместе с представителями муниципалитетов необходимо определить дополнительные площадки и обеспечить их охрану, – обратился к представителям регионального МЧС Михаил Скоков.
Также он отметил, что на площадках должны дежурить не только сотрудники полиции, но и инструкторы по безопасности.
Запускать салюты и фейерверки с высоким классом опасности во дворах жилых домов небезопасно. Такая новогодняя ночь может закончиться трагично.
Напомним, в Озерске, Магнитогорске и Агаповском районе местные власти отказались от запусков салюта в новогоднюю ночь. А в Курганской области и вовсе такое решение принял губернатор для всего региона.
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