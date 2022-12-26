ФСБ опубликовала видео задержания челябинского депутата гордумы Олега Иванова

Фото: кадр с видео

Региональное управление ФСБ опубликовало видео задержания депутата гордумы Челябинска, владельца компании «АльфаСтрой» Олега Иванова. Судя по кадрам, силовики пришли к нему в загородный дом.

Депутат к такому повороту событий оказался не готов. После стука в дверь он вышел в домашнем халате и увидел сотрудников ФСБ. Оказывать сопротивления он не стал и проследовал вместе с ними в дом. После обысков Иванову дали переодеться, и его увезли в отдел на допрос.

Напомним, Олега Иванова подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, он недоплатил государству более 500 млн рублей.

Ранее в региональной Контрольно-счетной палате проверяли один из объектов, которыми занимался «Альфастрой» — корпус областной специализированной психоневрологической больницы № 1 в Челябинске.

В начале осени мэр Челябинска Наталья Котова раскритиковала строительную фирму и лично руководящего ей депутата за медленное строительство детского сада в микрорайоне №48. А полтора месяца назад «Альфастрой» попросил признать себя банкротом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru