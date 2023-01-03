В Челябинске за сутки выпало более трети месячной нормы осадков

Со снегом борются с раннего утра. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снег буквально засыпал Челябинск. С раннего утра на улицах и дорогах города работают техника, дорожные рабочие и дворники.

За последние сутки в Челябинске выпало более трети месячной нормы осадков, сообщают в региональном гидрометцентре.

Снегопад наконец-то прекратился, но работы еще много, заверили в комитете дорожного хозяйства города. В районах Челябинска колонны техники очищают основные магистрали. А дорожные рабочие и дворники расчищают остановки и подходы к пешеходным переходам.

Накануне сотрудники МЧС попросили водителей воздержаться от длительных поездок. Дорожные рабочие вместе с сотрудниками госавтоинспекции борются со снегом. Утром, 3 января, из-за снегопада в Челябинске закрыли два катка. Аэропорт на время прекращал свою работу.

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