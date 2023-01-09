Утеплились соломой и засели в домиках: как животные челябинского зоопарка переживают аномальные морозы

Усиленный зимний рацион облегчает быт в суровых морозах. Фото: Егор Голубкин

Аномальные морозы постояльцам челябинского зоопарка нипочем. Их утеплили сеном и шерстью еще с начала зимы, успокоили КП-Челябинск в пресс-службе зверинца. Страусов в такие сильные холода не выпускают гулять. Глава длинношеего семейства Моисей наводит уют в теплом домике — деловито взбивает соломенную подстилку.

Без прогулок пока остаются также зебры и гепарды. На улицу их выпустят, когда температура откатится до щадящих минус 10.

Самые экзотичные и теплолюбивые переживают морозы в отапливаемых помещениях. Это хищные кошки: африканский леопард и сервал. А также мелкие приматы, кинкажу, ленивцы и сурикаты.

Некоторым животным даже в такой минус вполне комфортно. Фото: Егор Голубкин

На улице остались только закаленные от природы — обитатели холодных широт.

— Волки, лисы, рыси, выдры, снежные барсы и амурские тигры. Еще копытные. Они привычные. У них от природы есть механизмы терморегуляции. От ветра, осадков и, если все-таки подмерзнут, всегда могут укрыться в утепленных домиках, — рассказала начальник отдела по связям с общественностью зоопарка Елена Пшеницына.

Помогает животным переносить холода и усиленный рацион. На него всех обитателей зоопарка перевели с приходом зимы.

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