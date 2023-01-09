Челябинские онкологи «почистили» лимфоузлы во время операции на опухоли молочной железы

Такую операцию в области провели впервые. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинском областном онкодиспансере №2 начали проводить новые операции. Теперь при удалении опухоли молочной железы можно сохранить находящиеся рядом лимфоузлы.

Раньше для профилактики лимфоузлы удаляли. А теперь при помощи нового оборудования, гамма-детектора, можно понять, есть ли в них метастазы. Как проходят операции, рассказал заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы и онкогинекологии Областного онкологического диспансера №2 Дмитрий Кисенко:

– До операции пациенту путем инъекции рядом с опухолью вводится радиофармпрепарат, который с током лимфы поступает в «сторожевой» лимфоузел. Хирург при помощи гамма-детектора обнаруживает этот узел и удаляет через небольшой разрез. Прибор определяет сторожевой лимфоузел, не только показывая на экране, но и сигнализируя о его присутствии звуком. При отсутствии метастазов в лимфоузле операция на этом заканчивается, если же метастазы обнаружены, объем операции расширяется до удаления лимфоузлов. Это сокращает риск послеоперационных осложнений и рецидивов, облегчает и ускоряет процесс восстановления после операций.

Гамма-детектор появился в онкодиспансере в конце прошлого года. Прибор помогает находить и проводить биопсии «сторожевых» (находящихся рядом с опухолью) лимфоузлов во время операций при опухоли молочной железы.

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