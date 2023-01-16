Учеников еще одной школы в Челябинской области отправили на карантин из-за гепатита А

На карантин отправили учеников восьмого класса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске Челябинской области еще один класс отправили на карантин из-за гепатита А. Речь идет о школе № 47 — два случая заболевания нашли у восьмиклассников. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в администрации учебного заведения.

Родители других учеников возмущаются, что их дети продолжают ходить на уроки. По словам магнитогорцев, не всем из них даже сообщили в вспышке гепатита.

— Остальную параллель почему не закрыли? Дети посещали одни и те же классы, контактировали между собой. Почему руководство школы даже не удосужилось поставить в известность родителей? — появился пост в сообществе «Черное & Белое Магнитогорск».

Напомним, еще до новогодних праздников в магнитогорской школе № 39 вводили карантин из-за гепатита А. В январе стало известно о вспышке этого заболевания в Челябинске, а очагом заражения назвали кафе «Дархан». На сегодняшний день известно о более чем 40 заболевших гепатитом А.

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