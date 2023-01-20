Экс-мэр Челябинска Тефтелев отказался присутствовать на заседании, где будет решаться его судьба

Сейчас Тефтелев отбывает наказание в колонии-поселении Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев отказался присутствовать на заседании в облсуде. Сегодня там будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение Кыштымского городского суда, который не стал заменять наказание бывшему градоначальнику на более мягкое, не связанное с принудительными работами. Возможно, областной суд решит иначе, и Тефтелева освободят.

— Осужденный не будет присутствовать на заседании, ни лично, ни по видеосвязи, — уточнили в облсуде.

Напомним, бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев получил взятку в размере 2,5 млн рублей. По версии следствия, эту сумму он вымогал вместе с начальником городского управления капитального строительства Евгением Пашковым у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы.

В результате суд назначил Тефтелеву 3 года лишения свободы и штраф в 37,5 млн рублей. Изначально экс-мэра отправили в колонию строгого режима, но сейчас он досиживает срок в колонии-поселении. На свободу Тефтелев должен выйти 26 марта 2023 года.

Дело Тефтелева рассматривалось отдельно, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следователями. Его подельник же отказался признавать свою вину, в итоге ему назначили 8 лет колонии общего режима без выплаты штрафа. К Селищуку следствие не имеет никаких претензии, поскольку он сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева и Пашкова.

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